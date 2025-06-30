Farklı kesimlerden kanaat önderlerini bir araya getiren ve “akil insanlar heyeti” niteliği taşıyan grubun ziyareti, üç gün süren kapsamlı bir programla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Adıyaman Şubesi ve FEB Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında, şehrin tarihi ve turistik noktaları ziyaret edildi. Heyet; Perre Antik Kenti, Hz. Safvan b. Muattal Türbesi, Adıyaman Üniversitesi Gastronomi Merkezi, Kommagene Kültür Merkezi, İndere TOKİ Alanı, Nemrut Dağı, Arsemia Ören Yeri, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü gibi birçok önemli noktada incelemelerde bulundu.

Ziyaret boyunca Dostlar Divanı heyetine eşlik eden yetkililer, Adıyaman’ın kültürel mirası, gelişim süreci ve sosyal yapısı hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Türkiye’nin önde gelen siyasetçileri, akademisyenleri, iş insanları ve bürokratlarından oluşan heyetin ziyareti, hem şehrin tanıtımı hem de fikir alışverişi açısından verimli geçti.

MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Kurt, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu ziyaret, Adıyaman’ın kültürel zenginliğini ve kardeşlik iklimini yansıtmak adına önemli bir fırsat oldu. Dostlar Divanı heyetinin şehrimize gösterdiği ilgi için teşekkür ediyor, en kısa zamanda tekrar ağırlamaktan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA