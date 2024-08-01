Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), internet sitesinde bugün itibariyle geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosunu yayımladı. Yayımlanan tarifelere göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı yüzde 38 oranında arttı. Yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 oranında zamlandı. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Sanayi abonelerinin tarifesi ise iki kademede belirlendi. Kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak duyuruldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede, 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustos ayında uygulayacağı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Kaynak : PHA