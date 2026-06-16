Diyarbakır'da haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 152 kişi gözaltına alındı. JASAT ekiplerinin koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan aranan çok sayıda hükümlü ve şüpheli adli makamlara teslim edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe jandarma komutanlıklarının da katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, parada sahtecilik, hırsızlık ve gece vakti silahlı yağma gibi suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Yakalanan şahıslar arasında farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı öğrenilirken, işlemleri tamamlanan 152 kişi adli makamlara sevk edildi.

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