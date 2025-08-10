Diyanet’ten yapılan yazılı açıklamada, 6 Ağustos 2025 tarihinde canlı yayınlanan “Günün Bereketi” programının 313. bölümüne yazar Hatice Ebrar Akbulut’un konuk olduğu belirtildi. Kadın ve aile konularının ele alındığı program sırasında konuğun, bir başkasından naklen de olsa “Allah baba” ifadesini kullandığı aktarıldı.



‘Tevhit ilkesine aykırı’

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Tevhit ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Zira biz iman ederiz ki Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur. Bu hakikatin hilafına olan söz konusu ifadenin ekranımızda kullanılmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşır, dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı kıymetli izleyicilerimize şükranlarımızı sunarız.”



Diyanet İşleri Başkanlığı, programda geçen ifadenin dini inanç esaslarıyla bağdaşmadığını yineleyerek, benzeri durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Kaynak : PHA