Başlık: Dışişleri Bakanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri Ziyareti Açıklandı

20 Mart 2026 Tarihinde Gerçekleşecek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sayın Bakanın 20 Mart 2026 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Açıklama, Dışişleri Bakanlığı’nın resmi duyurusu olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Diplomatik Temasların Gündemde Olması Bekleniyor

Gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve iş birliği alanlarının ele alınması bekleniyor. Ziyaretin, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

HABER KAYNAK: Ankara / TEKHA