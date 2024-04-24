Alınan bilgiye göre kaza, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Selçuk T., idaresindeki 02 ADV 559 plakalı motosiklete, kavşakta bulunan Ramazan C., yönetimindeki 20 HL 304 plakalı otomobile çarpmamak için fren yaparak devrildi. Devrilen motosiklete sürücüsü Selçuk T. Ve yanındaki oğlu Samet Efe T., hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle yaya ve araç trafiğine tekrardan açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA