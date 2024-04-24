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Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral  Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Yunanistan 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ziyarette bulundu.

YUNANİSTAN (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler kapsamında 18-19 Nisan’da Ferecik’teki 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gerçekleştirilen ziyarette Tuğgeneral Akgül ve beraberindekilere Türkiye’nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur eşlik etti.

Kaynak: igf