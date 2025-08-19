Operasyonda 10 tutuklama



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 avukatın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 10’u tutuklanmıştı.



Bahçeli’den dikkat çeken açıklama



Tutuklamaların ardından yazılı bir açıklama yayımlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Bahçeli, “Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini ‘kiralık katil ve suikastçı’ diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur” ifadelerini kullandı.



Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz.”



“Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir.”



“Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır.”



“Hiçbir ülkücü kiralık katil olamaz”



Bahçeli, CHP lideri Özel’in sözlerini sert bir dille eleştirerek, hiçbir ülkücünün kiralık katil veya suikastçı olarak tanımlanamayacağını belirtti. Bahçeli, sürecin sonunda Yılmaz’ın masumiyetinin ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

Kaynak : PHA