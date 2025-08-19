“Bahçeli’nin hedefi biz değil, ittifak ortağı”



Özel, Bahçeli’nin kendisini hedef alan açıklamalarını değerlendirirken, “Sayın Bahçeli anlıyor da ‘Özgürüm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla’ diyor” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin, “ülküdaşım” dediği Selahattin Yılmaz’ın tutukluluğuna ilişkin de konuşan Özel, “Bahçeli’nin bütün eleştirileri, ülküdaşı dediği kişiyi içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya yönelik. Ben de aynı şeyi söylüyorum; Bahçeli’ye kumpas kurulduğunu düşünüyorum” dedi.



Özel, Bahçeli’nin doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almak yerine eleştirileri CHP üzerinden dile getirdiğini belirterek, “Ne diyecek? ‘Sayın Erdoğan, senin atadıkların bana böyle böyle yapıyor’ diyemeyeceğine göre hedefi değiştiriyor” ifadelerini kullandı.



“Deprem konusunda el uzatılıyorsa, biz tutarız”



Açıklamalarında deprem politikalarına da geniş yer veren Özel, iktidara iş birliği çağrısında bulundu:

“Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Dirençli kentler yaratmak için, yaklaşmakta olan deprem riskine karşı afet yönetimi noktasında belediyeleri cezalandırıcı bir yaklaşımla değil, iş birliğiyle hareket etmeli. Depreme karşı bir el uzatıyorsa, ben o eli CHP olarak tutuyorum. Yeter ki bu sayede felaketlerden korunalım.”



TOKİ’nin deprem bölgesindeki konut çalışmalarına da değinen Özel, “TOKİ’den 100 konutun mayıs ayında verileceğini söylüyorlar. Bu yeterli bir yaklaşım değil. Depremin 2.5 yılı geride kaldı, başarı konuşması yapılıyor ama bu kadar zamanda yüzde 38’i yapıldı. Geçmiş karneleri de maalesef olumlu değil” dedi.



Beyoğlu’nda sosyal belediyecilik örneği



Özel, CHP’li belediyelerin sosyal projelerini örnek göstererek Beyoğlu Belediye Başkanı’nın uygulamasını paylaştı. Öğrenciler arasındaki ekonomik eşitsizliklere dikkat çeken Özel, “Zengin öğrenciler 15-20 TL verip suyunu içerken, fakir öğrenciler musluktan su içiyordu. Belediye başkanımız bütün okullara su sebili koydu. Ben bunu gördüm, gözlerim doldu. Gökan Zeybek de bu projeyi tüm Türkiye’ye örnek gösterdi” diye konuştu.



“Siyasi operasyonlarla karalama çabası”



Belediyelere yönelik soruşturmalara da değinen Özel, bazı belediye başkanlarının geçmişteki görevleri üzerinden CHP’ye yönelik karalama çabası olduğunu ileri sürdü. “Birileri ihaleler üzerinden CHP’li belediyelere kara çalmak istiyor. Bu siyasi bir yan kesiciliktir. CHP’li belediyeler, sosyal hizmetleriyle vatandaşın yanında olmaya devam edecek” dedi.

Kaynak : PHA