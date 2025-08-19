'Her sözü yalan ve yanıltıcı'



Bahçeli, CHP Genel Başkanı’nın mitingdeki ifadelerini eleştirerek, “CHP Genel Başkanı’nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır. Türk siyaset ve demokrasi kültürü pişkince, daha ötesi pervasızca tahrip edilmektedir” dedi.



Açıklamasında CHP’li belediyelerle ilgili iddialara da değinen Bahçeli, “CHP’li belediyeler etrafında dönen rüşvet çarkları, işleyen yolsuzluk şantiyeleri, genişleyen kirli ilişkiler ağı, çıta yükselten haksız kazançlar sarmalı, yaygınlaşan gayri meşru para trafikleri bütün netliğiyle ortada ve gündemin başköşesindedir” ifadelerini kullandı.



'Soygun düzeni kuruldu' iddiası



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden yürütüldüğünü iddia ettiği yolsuzluklara da işaret eden Bahçeli, “Yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına ‘sistem’ denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır” değerlendirmesinde bulundu.



CHP Genel Başkanı’nın toplanan deliller ve itiraflar karşısında yargıya yardımcı olması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Karalamak yerine Türk yargısının işleyişine katkı sunması, CHP’nin düştüğü bataklıktan özeleştiri yaparak çıkmayı denemesi siyasi akıl ve ahlaka en uygun seçenektir” ifadelerini kullandı.



'MHP’ye ayar verilemez'



Bahçeli, Özel’in konuşmasında “kiralık katil ve suikastçı” sözleriyle andığı Selahattin Yılmaz hakkında da açıklamalarda bulundu. Yılmaz’ı “ülküdaşım ve dava arkadaşım” sözleriyle tanımlayan Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek çok ağır bir bühtandır. Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacaktır.”



'Yargı süreci hızla sonuçlanmalı'



MHP Genel Başkanı, devam eden davaların ve soruşturmaların siyasi istismara alet edilmemesi gerektiğini de vurguladı. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır. Uzayan ve uzatılan soruşturmaların kutuplaşmayı tetiklemesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.



Bahçeli, CHP liderine yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Özgür Özel’e tavsiyem, dava arkadaşlarımızı diline dolamaktan vazgeçip hırsız yoldaşlarıyla meşgul olmasıdır” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA