Kurtulmuş: 'Süreci zehirlemeye kalkanlar olacaktır'



Komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin önemine vurgu yaptı. Türkiye’de barış ve kardeşlik isteyenler kadar, bu süreci baltalamaya çalışan kesimlerin de bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:



“Türkiye'de kıyamete kadar barış ve kardeşlik olsun isteyenler olduğu gibi olmasın diye gayret edenlerin de varlığı aşikardır. İçeride ve dışarıda bu sürecin başarısız olması için gayret sarf edenler, bu süreci zehirlemeye kalkanların olacağı biliniyor. Dolayısıyla burada özellikle bizlerin saflarımızı sıklaştırarak, bu konuda hiçbir eksik ve gedik olmaksızın yolumuza başarıyla devam etmemiz gerekiyor.”



İki oturum halinde yapılacak



Komisyonun dördüncü toplantısı iki oturum halinde düzenlendi. İlk oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir sunum yaptı. Ardından, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri görüşlerini aktardı.



İkinci oturumda ise, HDP il binası önünde uzun süredir oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri komisyon üyelerine hitap edecek. Bu kapsamda, çocuklarının terör örgütleri tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia eden aileler, yaşadıkları süreçleri ve beklentilerini paylaşacak.



'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik aşama



Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2025 yılının başında Meclis’te alınan kararla kurulmuştu. “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren komisyon, bugüne kadar farklı sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri ve ilgili bakanlık temsilcilerini dinledi.



Dördüncü toplantıda şehit yakınları, gaziler ve Diyarbakır annelerinin sürece dahil edilmesi, komisyonun en geniş katılımlı oturumlarından biri olarak değerlendiriliyor.

