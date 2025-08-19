'Kaybımız büyük olabilirdi'



Özel, depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş’a rahmet dileyerek sözlerine başladı. Büyük bir yıkım yaşanmamasının teselli olduğunu ifade eden Özel, “Çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Büyük acıyı hep birlikte yaşıyor olabilirdik. Tesellimiz bu yönde” dedi.



'Sındırgı unutulmamalı'



Depremin etkilerinin özellikle Ankara ve İstanbul’dan bakıldığında hafife alınabileceğini söyleyen Özel, “Sanki Sındırgı’da deprem gelmiş geçmiş, bir ihtiyaç yokmuş gibi algılanıyor. Oysa durum öyle değil” ifadelerini kullandı.



'Afet bölgesi ilanı şart'



CHP lideri, belediye ve ilçe yönetiminin Sındırgı’nın afet bölgesi ilan edilmesi yönündeki taleplerini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“Belediye Başkanımız, ilçe yönetimimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız; Sındırgı’nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılmasını, ayrıca Meclis’ten özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyorlar. Biz de bu taleplerini haklı buluyoruz, arkalarındayız. Tüm siyasi partilere sesleniyoruz: Sındırgı’nın elini tutun. Biz Meclis’te iki elimizi birden kaldıracağız.”



'Deprem sonrası yardımlar'



Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 225 araç ve 812 personelle deprem bölgesinde çalıştığını, binlerce kişiye yemek, su ve gıda desteği sağlandığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Sındırgı Belediyesi’nin de kriz masası kurarak hızlı şekilde müdahalelerde bulunduğunu kaydetti.



'Devletin şefkatli eli uzanmalı'



CHP Genel Başkanı, belediyeler ve sivil toplumun desteğinin önemli olduğunu ancak bundan sonraki süreçte devletin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Özel, “Buradan sonra devletin şefkatli elinin Sındırgı’ya uzanması lazım. Asıl artçı şok ekonomide ve göç dalgasında oluyor” dedi.



'Göç dalgası riski'



Özel, ilçeden göçün başladığını belirterek, “Şimdiye kadar 30 ailenin gittiğini söylüyorlar. Geçmiş örneklerde nüfusun yüzde 35-40’ı bir yıl içinde azalabiliyor. Göç kalıcılaşıyor, kent küçülüyor. Bu yüzden Sındırgı’nın afet bölgesi ilan edilmesi, özel kanunla korunması ve hızla yaraların sarılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.



'Deprem bölgesinde verilen sözler tutulmalı'



Özel, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası verilen konut sözlerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Bir yıl içinde tüm konutları teslim edeceğiz’ demişti. Bugün 925. gün, yani iki buçuk yıl geçti. 650 bin konutun sadece yüzde 38’i yapıldı. Hâlâ binlerce depremzede konteynerlerde yaşıyor” dedi.



'Sındırgı için takipçi olacağız'



TOKİ tarafından yapımı süren konutların hızlandırılması gerektiğini belirten Özel, “100 konutun mayısta teslim edileceği söylenmiş. Bu önemli ama ikinci ve üçüncü etaplara hız verilmeli. Biz bu sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.



'Elimizden geleni yapacağız'



CHP lideri, devletin yapması gerekenleri takip edeceklerini, belediyeler aracılığıyla da Sındırgı’ya destek vereceklerini söyledi. Özel, “Sındırgı’nın ekonomik ve sosyal hayatının canlanması için elimizden geleni yapacağız. Tüm belediyelerimiz dayanışma duygularıyla buradalar. En samimi, en sıcak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

