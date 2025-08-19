İşsiz sayısı 3 milyonu aştı



Açıklanan rakamlara göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.



Cinsiyet bazında bakıldığında, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak hesaplandı. Bu durum, kadın işsizliğinin erkeklere kıyasla hâlâ daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koydu.



İstihdam geriledi



İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı ikinci çeyreğinde 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık düşüşle yüzde 48,9 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.



Uzmanlara göre, istihdamdaki bu düşüş ekonomik yavaşlama, yatırım eksikliği ve işgücü piyasasındaki yapısal sorunlarla yakından ilişkili.



İşgücüne katılım sınırlı artış gösterdi



İşgücüne katılan kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre 65 bin artarak 35 milyon 469 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı ise değişmeyerek yüzde 53,5’te sabit kaldı.



Erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 71,1 olurken, kadınlarda yüzde 36,3 olarak ölçüldü. Kadınların işgücüne katılım oranının düşük seyretmesi, Türkiye’nin işgücü piyasasında en çok tartışılan konular arasında yer almayı sürdürüyor.



Genç işsizliği alarm veriyor



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan artarak yüzde 15,9’a çıktı. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 23,7 seviyesinde gerçekleşti.



Uzmanlar, genç işsizliğindeki artışın eğitim-istihdam arasındaki uyumsuzluk, özel sektörün nitelikli işgücü talebi ve ekonomik durgunlukla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor.



Sektörel dağılım değişti



Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde tarım sektöründe istihdam 95 bin, sanayi sektöründe 156 bin kişi azaldı. Buna karşılık, inşaat sektöründe 36 bin ve hizmet sektöründe 174 bin kişilik artış görüldü.



İstihdam edilenlerin sektörel dağılımı ise şöyle gerçekleşti:



Tarım: %14,0



Sanayi: %20,3



İnşaat: %6,8



Hizmet: %58,9



Bu tablo, hizmet sektörünün Türkiye istihdamındaki ağırlığını koruduğunu ortaya koyuyor.



Çalışma süresi azaldı



İşbaşında olan istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe kıyasla 1,2 saat azalarak 42,1 saate düştü. Çalışma süresindeki düşüşün, hem ekonomik yavaşlama hem de işverenlerin maliyet kısıtlamalarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.



Atıl işgücü oranı yükselişte



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki çeyreğe göre 3,5 puan artarak yüzde 32,0’ye çıktı.



Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı: %22,1



Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı: %20,2



Bu göstergeler, resmi işsizlik oranının ötesinde işgücü piyasasındaki gerçek işsizlik ve eksik istihdam sorununu daha net biçimde ortaya koyuyor.



Uzmanlar uyarıyor: “İstihdam politikaları gözden geçirilmeli”



Ekonomi uzmanları, TÜİK’in açıkladığı ikinci çeyrek verilerinin işgücü piyasasında kırılganlıkların devam ettiğini gösterdiğini belirtiyor. Özellikle genç işsizliği, kadınların düşük istihdamı ve artan atıl işgücü oranının yapısal reform ihtiyacına işaret ettiği kaydediliyor.



Uzmanlar ayrıca, kalıcı istihdam yaratacak yatırımların teşvik edilmesi, mesleki eğitim ile işgücü piyasasının uyumlaştırılması ve sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak : PHA