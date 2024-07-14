Zekat Foundation of America adına bilgi veren iş insanı ve yardım gönüllüsü Oğuzhan Dal, Eliyaman Kadın Kooperatifi ile birlikte, eşini, işini ve evini kaybeden Adıyamanlı kadınların üreteceği el emeği yöresel lezzetleri Amerika ve Avrupa’ya ihraç etmeye başladıklarını ifade etti. Dal, projeye ilişkin önemli detaylar paylaştı.

"Hızlı Yardım ve Kurulan Çadır Kentler"

Dal, yaptığı açıklamada, Zekat Foundation of America’nın kimliğini ve faaliyetlerini anlattı: “İsmim Oğuzhan Dal, 50 yaşındayım. İş adamıydım ve emekli olduktan sonra deprem felaketinin ardından gönüllü olarak Adıyaman’a geldik. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Zekat Foundation of America, Türkiye’den Amerika’ya göç etmiş iş adamlarının zekatlarını değerlendirmek amacıyla kurulmuş bir vakıf. Başkanımız Halil Demir Bey Şanlıurfalıdır. Vakfımız, 6 Şubat depremleri akabinde hızlı bir şekilde aksiyon alarak, Altınşehir’de ilk çadır kentlerden birini kurdu ve yardımlara başladı. O ilk en kritik dönemde yoğun bir şekilde ayni yardımlar, gıda, hijyen maddesi, kış aylarında soğukla mücadele için gerekli kıyafet noktasında elimizden geldiği kadar Adıyaman’a destek olmaya çalıştık.”

"Barınma Sorununa Ahşap Konteyner Çözümü"

Dal, çadır kentlerin zamanla önemini yitirdiğini ve konteynerlere geçiş sürecini hızlandırdıklarını belirtti. “O dönemlerde konteynerler dünyada bulunmuyordu. Adıyaman’da barınma problemi vardı. Problemin çözümü için hızlı bir şekilde çadırları kaldırıp ahşaptan mamul konteynerler yaptık. Ancak zamanla bu konteynerler de kullanım amacını kaybetti. Bunların zayi olmasını istemedik ve geri dönüştürerek yeni projeler başlatma kararı aldık.”

"Kadınların Emeği İhracata Dönüşüyor"

Projenin, Eliyaman Kadın Kooperatifi ile işbirliği yaparak kadınların üreteceği el işlemeciliği, gıda ve kurutmalık ürünlerin ihracatına odaklandığını belirten Dal, “Bu projeyle depremzede kadınlara iş ve istihdam imkanı sağlamak istiyoruz. Adıyaman’a özgü bütün el işlemeciliği, gıda ve kurutmalık ürünler burada imal edilecek. İlk parti ürünlerimizi Amerika’ya ihraç ettik ve 3.500 dolarlık bir satış gerçekleştirdik. Daha faaliyete geçmeden ihracata başladık.”

"Psikoterapi Desteği ve Sosyal Projeler"

Projenin detaylarına da değinen Dal, “Kültür evi, lokal ve lokanta şeklinde bir restoranımız olacak. Adıyaman’a özgü gastronomi ürünlerini sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar uzun saatler boyunca üretecek ve satacağız. Psikoterapi ünitemiz var ve burada afet travmatolojisi üzerine çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Deprem sonrası yetim ve öksüz çocuklarımıza psikolojik destek sağlayacağız. Çocuklarımızın zaman geçirmesi için bir kreş de yaptık.”

"Adıyaman İçin Yeni Projeler"

Dal, Zekat Foundation of America olarak projeye çok inandıklarını ve güvendiklerini belirterek, “Adıyaman’da yeni projeler taslak aşamasında. Bu proje sonlandıktan sonra gerekli şartlar oluştuğunda Adıyaman’a yapacak çok projemiz var” diyerek sözlerini tamamladı.

Zekat Foundation of America, kurduğu ‘Yerel Ürünler Pazarı’ ve Eliyaman Kadın Kooperatifi ile depremzede kadınların üretimlerini uluslararası pazarlara taşıyarak, hem Adıyaman’a ekonomik katkı sağlamayı hem de kadınların istihdamına destek olmayı hedefliyor. Proje, kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine ve bölgenin yeniden inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA