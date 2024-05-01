Asrın Felaketi'nde yıkıma uğrayan İpekyol Mağazası 6 Şubat’tan bu yana hizmete kapalı durumdaydı. İş yeri sahibi ve çalışanlarının da depremde yaşamını yitirdiği İpekyol Mağazası bugün yeni yerinde tekrar törenle hizmete açıldı. Yapılan törene Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve birçok meclis temsilcisi katılım sundu. Başkan Tutdere açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Evet değerli misafirler, Adıyaman’ımıza bugün bu işletmeyi kazandıran Sayın Nejdet Ayaydın ve değerli işletme çalışanları, hanımefendiler, buranın emektarları, tüm AVM de komşu esnaf kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adıyaman AVM’sine gerçekten Türkiye’de marka olmuş Türkiye’nin her tarafında özellikle kadın müşteriler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle ziyaret edilen bir mağazamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu mağazamızı hem Nejdet Beye hem de Kemal Beye Adıyaman‘a kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Kemal bey aynı zamanda bizim meclis üyemiz sağ olsun şehrine kazandırdığı bir yatırımla gençlerin istihdamını da katkı sağladığı için ben bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Buradaki tüm sivil toplum örgütü başkanlarımıza, siyasi partimizin il başkanına, ilçe başkanımıza, tüm katılımcılara da işletme adına mikrofon ben de olduğu için ben teşekkür ediyorum şeref verdiniz onur verdiniz. Adıyaman’ımıza açılan bu işletmenin hemşehrimize tüm özellikle kadınlara Ve bütün Adıyaman halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz devamını diliyoruz. Bütün işletmecileri bütün sanayicileri bütün işverenleri Adıyaman’ın yaralarını sarmak adına Adıyaman‘a yatırım yapmaya Adıyaman‘a destek olmaya Adıyaman’ın acısını paylaşmaya da bir kez daha bu vesileyle gayret etmiş oldum. Allah hayırlı uğurlu etsin, dua için mikrofonu hocamıza bırakıyoruz ve işletmemizi hayırlısıyla açalım.”

Kaynak : PHA