Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, metro istasyonları ile ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışlardan Keçiören de nasibini aldı.ANKARA (İGFA) - Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesi EGO Genel Müdürlüğü, yağmur yağışı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi Ve Osb Törekent istasyonları arasında hizmet verilemeyeceğini duyurdu. Bu güzergahlarda otobüslerle ulaşım sağlanacağını bildiren EGO, yağış dolayısıyla bazı istasyonlarımızda su seviyeleri normal değerlerin üzerine çıktığını belirterek, su tahliye çalışmaları halen devam ettiğini, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi de, şehirde aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için bin 444 araç ve 2 bin 441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürdüklerini belirterek, Başkent 153 çağrı merkezimizden ulaşılabileceğini duyurdu.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise, 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde Ankara’yı etkisi altına alan yoğun yağışın Keçiöreni de olumsuz etkilediğini duyurdu. Yağış sonrası hasar tespiti yapmak ve vatandaşların yanında olmak için şikayet aldıkları bölgelere intikal eden Başkan Özarslan, "Tüm gücümüzle halkımızın yanında olup, yaşadığımız bu afeti hep birlikte atlatacağız" dedi.

https://twitter.com/OzarslanMesut/status/1785463203629289702

Öte yandan Ankara ve ilçelerindeki hava istasyonlardan alınan son veriler ise şöyle: