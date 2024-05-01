Gölbaşı- Malatya Karayolu Ozan Köyü mevkiinde Zeynel C. idaresindeki 02 AED 459 Plakalı otomobil ile Gölbaşı istikamette Salih T. idaresindeki motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet bulunan sürücü Salih T. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Kaynak : PHA