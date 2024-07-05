Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depreminde Gölbaşı ilçesinde yıkılan işyerinden çalınan mobilya kesme makinesi ihbarla Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir depoda olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda depoda ele geçirilen mobilya kesme makinesi muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 2 şüphelinin sorgulaması emniyette devam ederken, mobilya kesme makinası sahibine teslim edildi.

Kaynak : PHA