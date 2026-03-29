Ege Bölgesi'nde ihracat şampiyonluğunu 8 yıldır sürdüren, 2025 yılında Türkiye'ye 2,6 milyar dolar döviz kazandırarak 39 yıllık tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ihracat rekoruna en büyük katkıyı sağlayan ve 2025 yılında 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan 29 firmaya 5 kategoride 36 ödül verdi. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen "Demir ve Demirdışı Metaller İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, 2025 yılında üretim gücü ve ihracat potansiyeliyle ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiklerini, geniş ürün yelpazesi, farklı pazarlara erişim kabiliyeti ve değişen koşullara hızlı uyum sağlama yetenekleri sayesinde küresel ölçekte varlıklarını güçlü şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi. 2025 yılında üretim gücümüzü tam olarak ortaya koyamadık 2025 yılının küresel ölçekte talebin zayıf seyrettiği, finansman imkanlarının daraldığı ve ticarette artan korumacı eğilimlerin ihracatın hareket alanını daralttığı bir yıl olduğuna vurgu yapan Ertan, "Yurt içinde ise maliyet baskıları ve ekonomik dengelerdeki hassasiyet, üretim ve ihracat süreçlerimizi daha dikkatli yönetmemizi gerektirdi. Tüm bu zorluklara rağmen yıl başında ortaya koyduğumuz 2,2 milyar dolarlık hedefin üzerine çıkarak 2025 yılını 2 milyar 591 milyon ABD doları ihracatla tamamladık. Zorlu piyasa koşullarına rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek sektör olarak dayanıklılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. 2025 yılında üretim tarafındaki tabloyu açık şekilde ifade edecek olursak kapasite kullanım oranımız yüzde 62,4 seviyesinde kaldı. Bu tablo, sahip olduğumuz üretim gücünü ne yazık ki henüz tam anlamıyla kullanamadığımızı gösteriyor” şeklinde konuştu. Türkiye’nin ham çelik üretiminin yıllık 38,1 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisini veren Başkan Ertan sözlerini şöyle sürdürdü; “Ham çelik üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 3,3’lük artış küresel talepteki zayıf seyir, fiyat baskısı, yüksek enerji maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkılık üretim tarafında hareket alanımızı sınırlamış olsa da bu artış zorlu koşullara rağmen üretim kabiliyetimizi koruduğumuzu ortaya koyuyor.” Savaşlar planlama süreçlerimizi daha hassas hale getirdi Küresel ekonomide ve Türkiye ekonomisindeki sorunlar sürerken yakın coğrafyamızda yaşanan savaşların enerji fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinde olumsuz etkilere yol açtığının altını çizen Ertan, “Bu durum sektörümüz açısından maliyetleri artırırken planlama süreçlerini daha hassas hale getiriyor. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen düzenlemeler, sektörümüz açısından yeni bir uyum sürecini beraberinde getiriyor. Karbon odaklı uygulamaların devreye girmesiyle birlikte üretim süreçlerimizin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması önem kazanıyor. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kullanımı ve verimlilik artırıcı yatırımlar sektörümüz açısından öncelikli hale gelmektedir. Birlik olarak bizler de bu dönüşüm sürecine destek olmak amacıyla düzenlediğimiz eğitimler ve yürütmekte olduğumuz UR-GE ile Avrupa Birliği projeleriyle firmalarımızın sürdürülebilirlik alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Yalçın Ertan yüzde 152’lik rekor ihracat artışıyla veda etti Nisan ayında yapılacak genel kurulda Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanlığını yeni bir isme devretmeye hazırlanan Yalçın Ertan, ödül töreninde 8 yıllık başkanlık dönemini de özetledi. Ertan, “2018 yılından bu yana büyük bir onurla yürütmekte olduğum Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimde son yılımı yaşıyorum ve bu vesileyle başkan olarak katıldığım son ödül töreninde sizlerle birlikteyim. Görev sürem boyunca bölgemiz ihracatına katkı sağlamak, sektörümüzün gelişimine destek olmak ve Birliğimizi daha ileriye taşımak adına büyük bir gayret içinde olduk. Bu süreçte her zaman ortak akıl ve dayanışma ile hareket ettik. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde son 8 yılda hep birlikte çok büyük bir ihracat başarısına imza attık. 2018 yılında 1 milyar 28 milyon dolarlık ihracat hacmiyle devraldığımız bayrağı 2025 yılı sonunda yüzde 152’lik artışla 2 milyar 591 milyon dolarlık ihracatla devrediyoruz. 8 yıl boyunca Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 12 ihracatçı birliğimiz arasında ihracat şampiyonluğumuz hep devam etti” diyerek sözlerini noktaladı. Zirve Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin oldu “Demir ve Demirdışı Metaller İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde; Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında zirvede yer alırken, bakır ürünleri ihracatçıları arasında da zirvede yer alarak çifte şampiyonluk mutluluğu yaşadı. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. genel sıralamada ikinci olurken, demir çelik çubuk ihracatında adını zirveye yazdırıp gecede iki ödül alan firmalardan bir diğeri oldu. Norm Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlantı elemanları sektöründe ihracat şampiyonu olurken, genel kategoride beşinci sıraya adını yazdırdı. Genel kategoride en çok ihracat yapan altıncı firma olarak altın ödülü kazanan Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş., Alaşımlı çelik ihracatçıları arasında birincilik gururu yaşadı. Demir çelik inşaat aksamı kategorisinde en çok ihracat yapan Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. genel kategoride sekizinci sıraya adını yazdırdı ve altın ödülü kazanan firmalar arasına girdi. Demir çelik tel ihracatında Karel Tel Sanayi A.Ş. birinci olurken, gümüş kategoride de ödülün sahibi oldu. BMS Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Alüminyum ürünleri kategorisinde ihracat şampiyonluğu, genel sıralamada da gümüş ödül mutluluğu yaşadı. Demir çelik çivi ve zincir ihracatının zirvesine BEKSAN-BNT İTHALAT İHRACAT İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA SAN. TİC. LTD ŞTİ. adını yazdırdı. EGE DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2025 YILI KRİSTAL KATEGORİ ÖDÜLLERİ BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR EGE DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2025 YILI ALTIN KATEGORİ ÖDÜLLERİ KARDEMİR DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EGE DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2025 YILI GÜMÜŞ KATEGORİ ÖDÜLLERİ HN METAL MADENCİLİK GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER TAŞ. İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR BMS GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SAYINLAR METAL GERİ DÖNÜŞÜM İTH. İHR. NAK. TUR. VE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ŞİMŞEK TENEKE AMBALAJ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAREL TEL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ EGE DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2025 YILI BRONZ KATEGORİ ÖDÜLLERİ SİMTEK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GÜLERMAK ÇELİK KONSTRÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÜPERPAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SFS GROUP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EGEMET FORGE METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SİLGAN ÖNTAŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAYSERİ METAL CENTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OBEL CIVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BATI EV ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ SENTES-BIR METALURJİ KİMYA ENERJİ ÜRETİM VE GERİ DÖNÜŞÜM TEKN. SAN. TİC.A.Ş. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ DENİZCİLER DÖKÜMCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EGE DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2025 YILI ÜRÜN GRUBU İHRACAT ÖDÜLLERİ BAŞAK METAL TİC.VE SAN. A. Ş.- BAKIR ÜRÜNLERİ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ- DEMİR ÇELİK ÇUBUK NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- BAĞLANTI ELEMANLARI ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ- ALAŞIMLI ÇELİK VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI KAREL TEL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ- DEMİR ÇELİK TEL BMS GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ BEKSAN-BNT İTHALAT İHRACAT İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA SAN. TİC. LTD ŞTİ.