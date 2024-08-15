DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi/İnönü mahallesi mevkiinde bulunan ve kapasitesinin arttırılması planlanan Maden/Demir Ocağının yeri ve çevreye vereceği zararları belirtmek amacı ile bir yazı gönderdiğini açıkladı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat yazısında;

‘Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi/İnönü Köyü Mevkiinde, AGD Madencilik A.Ş. tarafından kurulması planlanan Demir Ocağı ve Kırma Eleme Tesisinin kapasite artışı için ÇED talebinde bulunulduğu öğrenilmiştir. Bilindiği gibi 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı yıkılan evlerin % 60’ı yerinde dönüşüm için uygun olmayan Aktaş Mahallesinin evlerinin yapılması için 2023 yılında AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin belirlediği ve 2024 yılında köy evlerinin yapımı için belirlenen alan Maden Ocağı için ÇED talebi bulunulan alanla aynı yerdir. Maden ocağının yapılması düşünülen bölgenin hemen yanında bulunan Havşari suyu, aynı zamanda Adıyaman'a giden içme suyudur. Kahramanmaraş ve ilçeleri deprem riski yüksek olan fay hatlarının geçtiği Pınarbaşı Beldesi/İnönü Mahallesi Mevkiinde de deprem konutu yapılabilecek başka bir alan bulunmadığı bilinmektedir. ‘ dedi.

‘Pınarbaşı’nda arazilerde tarım yapılamaz bir duruma sebebiyet vereceği açıktır’

Dem Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat projenin aynı zamanda tarım alanlarına da zarar verebileceğini belirterek;

‘Açılmak istenen maden ocağı, tarım alanlarının hem içinde hem de bitişiğinde olup, % 98 nüfusun tarımla uğraştığı Pınarbaşı’nda arazilerde tarım yapılamaz bir duruma sebebiyet vereceği açıktır. Aynı zamanda yerleşim alanlarına, içme suyu kaynaklarına, yeraltı ve akarsu havzalarına, tarım alanlarına, başta Bulam’daki Alevilerin ve tüm bölgenin önemli inanç merkezlerinden biri olan Zerban ziyaretine, Zerban Höyüğü sit alanına, hava kalitesine, çevreye ve insan sağlığına vereceği zarar ise geri dönülmez tahribatlara yol açma riski taşımaktadır.’ İfadelerini kullandı.

Fırat, proje ile ilgili eleştirilerinin ardından şu soruları sordu;

‘Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi/İnönü mahallesi mevkiinde açılmak istenen Maden/Demir Ocağının yerinin, Aktaş Mahallesi için “Deprem Konutları” yapılacak alan olmasından Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Varsa neden ÇED raporu almak için Beldeden görüş istenmektedir? Deprem riski yüksek olan ve fay hatlarının geçtiği Pınarbaşı Beldesi/İnönü mahallesi mevkiinde deprem konutu yapılabilecek başka bir alan yokken, neden aynı alanda bu Maden Ocağına ÇED olumlu raporu alınmak istenmektedir? Alevi yurttaşların kutsalı olan Zerban ziyaretine, her gün çok sayıda inanç ziyareti yapıldığından, yapılması düşünülen maden ocağı işletmesinin vereceği zararlar nasıl telafi edilecektir? Pınarbaşı beldesi, Zerban ziyaretinin yansıra, aynı zamanda Üryan Hızır Ocağı ve Ağuçan Ocağının önemli merkezlerindendir. Alevilerin önemli inanç merkezlerinden biri olan bu bölgeye maden ocağının yapılmasında neden ısrar edilmektedir? Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi/İnönü mahallesi mevkiinde açılmak istenen ve aynı zamanda Deprem Konutları yapılacak alanla aynı sahada bulunan Maden/Demir Ocağının, yerleşim alanlarına, içme suyu kaynaklarına, yeraltı ve akarsu havzalarına, tarım alanlarına, Alevi yurttaşlarımızın kutsalı olan Zerban ziyaretine, Zerban Höyüğü sit alanına, hava kalitesine, çevreye ve insan sağlığına vereceği zarar neden göz ardı edilmektedir? Bu yanlış tercihten vazgeçilecek midir?’

Kaynak : PHA