Etkinliğe katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas şu ifadeleri kullandı: “2024 GAP Kalkınma idaresi projeleri kapsamında il müdürlüğümüz ve GAP Kalkınma idaresince Adıyaman’da Sera GES ile Adıyaman Tarımsal Üretime Hazırlanıyor projesini sunduk. Proje kapsamında şu anda 46 adet birer dekarlık toplam 46 bin metrekare sebze yetiştirici için sera alanı kuruyoruz şu anda 46 çiftçimize İl merkezi ve ilçelerimize kuruyoruz. Ağırlıklı Adıyaman Merkez ve Kahta ilçelerimize şu an kurulum devam ediyor. Yaklaşık 20 seramız bitti. Bugün burada seralarımızda fide dikimi gerçekleştiriyoruz. Bugünkü çiftçimizle salatalık ekimi yaptık. Projelerimizin toplamı 37 milyon 200. Bunun 29 milyon 500 ‘ü GAP Kalkınma İdaresince, geri kalan 7 milyon küsür de çiftçilerimiz tarafından karşılandı. Şu anda çiftçimiz bu sera için yaklaşık 160 bin TL katkı sundu. Seranın içerisinde güneş enerjisi, fide, sulama depoları ve sulama sistemleri dahil, şu anda üretime geçtik. İnşallah çiftçilerimiz bu sonbaharda seralarımıza ürün kaldıracak.” ifadelerini kullanarak çiftçilere destek olduklarını belirtti.

Kaynak : PHA