Projeyle birlikte bölgedeki çiftçiler, modern sera teknolojileri ve güneş enerjisi sistemleri (GES) kullanarak daha verimli ve çevre dostu üretim yapma imkanına kavuşacak. Deprem sonrası ekonomik kayıplarla mücadele eden çiftçilere destek olmayı hedefleyen bu proje, aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak bölgenin tarımsal potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Vali Osman Varol’un da katıldığı Adıyaman’da turfanda sebze yetiştiriciliğini geliştirmek ve çiftçilerimize katma değer sağlamak amacıyla ilimiz merkez Bozhüyük Köyünde üretici Rıfat Can’a ait Tarım İl Müdürlüğünce kurulumu yapılan serada sebze fidesi dikimi düzenlendi.

Vali Varol konuşmasında şu ifadeleri kullandı “Adıyaman Valiliğimiz İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve GAP idaresi desteğiyle vatandaşlarımızın özellikle tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve bu kapsamda onlara destek olup gelirlerini arttırmak için arkadaşlarımızın hazırladığı ve yürüttüğü bir proje. Bu proje kapsamında öncelikle şunu söylemek istiyorum çok ciddi bir bütçe tahsis edildi. Yaklaşık 37 milyon 260 bin liralık bir bütçe kullanıldı. Bu bütçe ile 46 tane çiftçimize bu işi yapan yapmak, isteyen, arzu eden ve yürütmek isteyen vatandaşımıza birer dekarlık yani biner metrekarelik sera ve bu seraya aynı zamanda sulama sistemleri ve sulama sistemlerinde kullanabilmek için de güneş enerjisi GES tedarik edildi. Bu sadece ilimiz merkezinde değil ilçelerimizde de olan taleplerle uygunluk denetiminin arkasından 46 vatandaşımıza sağlanmış oldu. Bunların bir kısmı kurulmuş oldu, şu anda vatandaşlarımız bunları kullanıyor. Bugün de fide dikimi gerçekleştirdik. Bunların bir kısmının da kurulumu halen devam ediyor. Bu gerçekten önemli bir kaynak ayırılan önemli bir proje. Emeği geçen herkese, bulunan tüm kurumlara buradan teşekkür ediyorum.

“Onlar sahip çıktıkça biz de Devlet olarak sahip çıkacağız”

Çiftçilerimizin topraklarına, köylerine, üretimine sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Onlar buna sahip çıktıkça da biz Devlet olarak elimizden gelen tüm imkanları Valilik olarak Müdürlüklerimiz olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğimize buradan tekrar deklare etmek işitiyorum. Bugün diktiğimiz fidelerin, bundan sonra dikileceklerin bereketli olmasını vatandaşlarımızın da güzel gelirler getirmesini ve pazara çok güzel ürünler sokmasını da temelli ediyorum. Sizlere de katılımınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak : PHA