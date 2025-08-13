Parti tarafından yapılan ve milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek’in imzasını taşıyan açıklamada, “Sen-ben kısırlığına düşülmeden, adımların atılmasında dikkatli ve hassas davranılması şarttır” ifadesine yer verildi.



“Komisyon, tüm toplumun hassasiyetlerini gözetiyor”

DEM Parti’nin açıklamasında, komisyonun farklı toplumsal kesimlerin hassasiyetlerini dikkate alan bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Komisyona üye veren partilerin, toplumun rızasını oluşturmakta tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Toplumsal barışın sağlanması, atılacak adımların kapsayıcı olmasına ve sürecin ihtiyaçlarını gören bir yerden yapılmasına bağlıdır. ‘Sen-ben’ kısırlığına düşülmeden, adımların atılmasında dikkatli ve hassas davranılması şarttır.”



“Partilerin sunduğu isimler dinlenecek”

Açıklamada, komisyonun önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günleri, komisyona üye veren partilerin ortaklaşarak oluşturacağı isim ve kurum havuzu kapsamında dinleme yapacağı aktarıldı.

Bu kapsamda, çatışmalı süreç boyunca yaşamını kaybeden, mağdur olan ve süreçten olumsuz etkilenen tüm kesimlerin komisyonda dinleneceği, ayrıca hukuki ve akademik çevrelerden sürece ilişkin görüş ve önerilerin alınacağı kaydedildi.



“Önerilerin kapsamlı tartışmayla sonuçlandırılması önemli”

DEM Parti’nin açıklamasında, demokratikleşmeyi hedefleyen yasal düzenlemelerin önemine işaret edilerek şu değerlendirmeler yer aldı:

“Bu dinlemelerin ardından komisyon, süreç kapsamında yapılması gereken ve demokratik entegrasyonu da kapsayan yasal düzenlemelere dair çalışmalarını yürütecektir. Demokratikleşmeyi hedefleyen ve sürecin ihtiyacı olan yasal düzenlemelere dair önerilerin ele alınması ve kapsamlı bir tartışmayla sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır. Demokratik siyasetin ve toplumsal barışın gücü ancak bu yolla sağlanabilecektir. Hem yerel hem de bölgesel zeminde kardeşliği eşitlik temelinde yeniden güçlendirmek, kardeşlik hukukunu tesis etmek, ortak geleceği ortaklaşarak kurmak sorumluluğu hepimizindir. Bu kapsamda gerek partimizin gerekse komisyona dahil olan diğer partilerin gerekli kapsayıcılığı, özeni ve sürecin gerektirdiği cesareti göstereceğine olan inancımızı koruyoruz.”

Kaynak : PHA