DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yer aldı. Heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün ile milletvekilleri Kani Torun ve Mustafa Bilici karşıladı.

1 Saat 40 Dakikalık Görüşme, Basına Kapalı Yapıldı

Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. İki heyet arasındaki temasların içeriğine ilişkin toplantı sonrasında herhangi bir yazılı ya da sözlü açıklama yapılmadı.

PKK’nın Fesih Kararı Sonrası Beşinci Temas

DEM Parti heyeti, 19 Mayıs Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşmüş, 20 Mayıs Salı günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret etmişti. Gelecek Partisi ile yapılan bu ziyaret, DEM Parti’nin fesih kararı sonrası gerçekleştirdiği beşinci üst düzey siyasi temas olarak kayıtlara geçti.

Açıklama Yapılmadı, Siyasi Gündemin Takibi Sürüyor

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmaması dikkat çekerken, kulislerde bu görüşmelerin “Türkiye’de silahsız demokratik siyaset zemininde yeni bir dönem başlatma” arayışının parçası olduğu yorumları yapılıyor.

DEM Parti’nin ilerleyen günlerde diğer siyasi partilere de benzer ziyaretlerde bulunup bulunmayacağı merak edilirken, partinin eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın bu temasları genişletmeyi planladıkları ifade ediliyor.

Kaynak : PHA