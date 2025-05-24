Duruşmaya Yoğun Katılım: Özgür Özel, İbrahim Kaboğlu ve Partililer Salondaydı

Sabah saatlerinde başlayan duruşmaya Özer’in kızı Seraf Özer, çok sayıda yurttaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte çok sayıda partili katıldı. Ahmet Özer, 58 sayfalık ve yaklaşık 90 dakika süren savunmasının ardından hakimin sorularını yanıtladı. Özer’in avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz de müvekkilleri adına ayrıntılı savunmalar yaptı.

Gizli Tanıklar SEGBİS’le Dinlendi: Beyanlar Çelişkili ve Belirsiz

Duruşmada iki gizli tanık SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile dinlendi. Tanıklardan biri Özer’i 1998-2000 yıllarından tanıdığını, bir örgüt mensubuyla temas ettiğini iddia ederken; diğer tanık ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve Ahmet Özer’i belediye başkanı olduktan sonra hatırladığını söyledi. Özer ve avukatları, tanık beyanlarının çelişkili olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Özer: “Bu Davanın Amacı Esenyurt’a Kayyum Atamaktır”

Özer savunmasında, “7 aydır özgürlüğümden mahrumum. Bu operasyonun bir amacı da Esenyurt’tan İstanbul’a siyasi bir tünel kazmaktır” diyerek şunları kaydetti:

“Barışa ve bilime ömrünü adamış biriyim. Yaşamım boyunca insan hakları ve demokrasi çizgisinden sapmadım. Hakkımdaki iddiaların hiçbiri somut değildir. Madem 1998’den beri örgütle bağlantım olduğu iddia ediliyor, neden o yıllarda hiçbir işlem yapılmamış? Gizli tanıklar bile beni ancak belediye başkanı olduktan sonra hatırlamış.”

Avukat Sınar: “Tutuklama Öldürmekten Sonra Yapılabilecek En Büyük Kötülüktür”

Avukat Hasan Sınar ise mütalaaya karşı yaptığı sert konuşmada tutuklama uygulamalarının yaygın ve keyfi hale geldiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“405 bin tutuklunun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Müvekkilimiz 7 buçuk saattir burada belgelerle kendini savunuyor. Delillerin tamamı çürütülmesine rağmen tutukluluk devam ediyor. Bu bir hukuk ihlalidir, siyasi karardır.”

Tanık Beyanlarına Cevap: “Ne Tanırım Ne Bilirim”

Gizli tanıkların iddialarına yönelik açıklama yapan Özer, belirtilen dönemde yurt dışına çıkmadığını, adı geçen kişilerle hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti. Tanıkların verdiği bilgilerin çelişkili ve soyut olduğunu vurguladı. “Bu dava Esenyurt’u CHP’den almanın yolu olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

Mahkeme: Tutukluluk Devam Edecek, Dava 14 Temmuz’da Sürecek

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarında adı geçen kişilerin dinlenmesine, eksik hususların tamamlanmasına karar vererek davayı 14 Temmuz saat 10.00’a erteledi. Ahmet Özer’in tutukluluğunun ise devamına hükmedildi.

Salondan Alkışlarla Uğurlandı

Duruşma sonrası Ahmet Özer, salondan alkışlar ve “Her şey güzel olacak” sloganlarıyla çıkarıldı. Özer’in sevenleri ve partililer, cezaevi önünde bir süre daha bekleyerek desteklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, 2024 yerel seçimlerinin ardından Esenyurt Belediye Başkanı seçilmiş, ancak “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklamanın ardından görevden uzaklaştırılmış, yerine kayyum atanacağı iddiaları kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Görülen dava, Özer’in ilk savunma hakkı bulduğu duruşma olarak dikkat çekti.

Kaynak : PHA