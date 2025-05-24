Adıyaman Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ATSO güç birliği yaptı

Adıyaman Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında imzalanan iş birliği protokolü, coğrafi işaret alma sürecinin sistemli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Protokole göre; yöresel ürünlerin tespiti, analizleri, tescil başvurularının hazırlanması, denetim süreçleri ve tanıtım faaliyetleri ortaklaşa yürütülecek.

Gastronomi Bölümü Deneme Üretimlerine Başladı

Projede somut adımlar da atıldı. Adıyaman Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim üyeleri ve öğrencileri, coğrafi işaret tesciline aday yemeklerin ve tatlıların deneme üretimlerine başladı. Geleneksel tarifler, çağdaş mutfak teknikleriyle yeniden yorumlanıyor ve bilimsel analizlere tabi tutuluyor.

Rektör Keleş: “Yalnızca Lezzet Değil, Kültürel Hafızaya Katkı”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, çalışmaları yerinde incelediği Aşçılık Atölyesi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu çalışma sadece mutfak kültürüne katkı değil, aynı zamanda Adıyaman’ın kültürel ve ekonomik kalkınmasına yönelik bir vizyondur. Coğrafi işaretler, yerel üreticiyi korurken kentimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacaktır.”

Rektör Keleş, projenin yerel kalkınmada yeni bir sayfa açacağına inandıklarını belirterek, “Üniversitemiz, hem bilimsel hem kültürel mirasın taşıyıcısı olarak bu sürecin merkezinde yer almaktan gurur duymaktadır,” dedi.

Amaç: Marka Kent Adıyaman

Protokol kapsamında yürütülecek süreçlerde yalnızca mutfak kültürü değil, Adıyaman’ın el sanatları, coğrafi işaret potansiyeli taşıyan doğal ürünleri ve geleneksel üretim yöntemleri de incelenecek. Projenin nihai hedefi, Adıyaman’ın yerel ürünlerini tescil ederek birer “marka değerine” dönüştürmek ve bu sayede kente ekonomik değer katmak.

Gelecek Nesillere Kültürel Aktarım

Yürütülen çalışmaların bir diğer önemli boyutu da kültürel sürdürülebilirlik. Proje ile sadece bugünkü nesillerin değil, gelecekteki kuşakların da Adıyaman’ın mutfak mirasını tanıması ve yaşatması hedefleniyor.

Kaynak : PHA