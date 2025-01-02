İlk Durak TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bahçeli

DEM Parti heyeti, Meclis’teki ziyaretlerine bugün saat 13.30’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek başlayacak. Ardından saat 15.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, İmralı’da gerçekleştirilen temaslar ve Abdullah Öcalan’ın aktardığı mesajlar masaya yatırılacak.

Heyetin Gündeminde Siyasi ve Toplumsal Ziyaretler Var

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’a, deneyimli siyasetçi Ahmet Türk de eşlik edecek. Heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek ve meslek örgütleri gibi çeşitli toplumsal çevrelerle de bir araya gelecek. Görüşmelerde, İmralı temasları hakkında bilgilendirme yapılacak ve farklı kesimlerin önerileri dinlenecek.

Öcalan’ın Mesajları 7 Maddede Duyurulmuştu

28 Aralık’ta İmralı’da gerçekleşen görüşmenin ardından heyet, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir toplantı yapmış ve Öcalan’ın mesajlarını içeren 7 maddelik bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, süreçle ilgili siyasi partilerden randevu talep edileceği ve toplumun geniş kesimlerine bilgilendirme yapılacağı belirtilmişti.

Kamuoyuna Açıklama Yapılacak

DEM Parti heyeti, ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yaparak sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek. Öcalan’ın mesajlarının detaylarının yanı sıra farklı çevrelerden alınan görüşlerin de açıklanması bekleniyor.

Ziyaretlerin ve temasların ardından yeniden İmralı'ya gidilebileceği de ifade ediliyor.

Kaynak : PHA