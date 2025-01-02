Sabahın İlk Saatlerinden İtibaren Dağıtım Başladı

Belediye ekipleri ve gönüllüler, Mustafa Kemal Caddesi, otobüs durakları, camiler gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sabah saatlerinden itibaren kandil simitlerini dağıtmaya başladı. Kahta Belediyesi Zabıta Ekipleri de dağıtım organizasyonunda görev aldı. Gün boyu devam eden etkinlikte, vatandaşların kandilleri kutlanarak geleneksel kandil simitleri ikram edildi.

Kahta Halkı Gelenekten Memnun

Kahta Belediyesi’nin bu anlamlı etkinliği, vatandaşlardan büyük takdir topladı. Regaib Kandili vesilesiyle halkın birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren bu organizasyon, ilçede manevi bir atmosfer oluşturdu.

Kahta Belediyesi yetkilileri, vatandaşların üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ederek bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilerek sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PHA