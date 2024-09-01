Otizm Konfederasyonu heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile otizmlilerin acil ihtiyaçlarına dair yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Otizm, Cumhurbaşkanlığı gündemine taşındı. Otizm konusu, bakanlıklar ile TBMM'nin gündemine yeniden geliyorANKARA (İGFA9 - Toplumda Otizm olarak bilinen ve yaygın olarak ifade edilen Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen, sosyal iletişim ve etkileşim sorunları, tekrarlayan/takıntılı davranışlar ve sınırlı ilgi ya da etkinlikler ile kendini gösteren, karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin son yıllarda görülme oranı büyük bir hızla artmakta ve günümüzde her 36 çocuktan birisinin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir.

Türkiye’de, 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 700 bine yakın otizmli çocuk ve gencimiz eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden faydalanmak için bekliyor ve sadece 41 bin 472 birey okullaşabilmiş, eğitime ulaşabilmiştir. Nüfusa projeksiyon yaptığımızda Türkiye’de yaklaşık 2 milyonun üzerinde otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 8 milyonun üzerinde aile ferdinin bulunduğu tahmin edilmektedir.

Otizm ile ilgili çalışmaların güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile 5 Ocak 2024 tarihinde Otizm Konfederasyonu kuruldu. “Ancak Birlikte Başarabiliriz” mottosu ile bir araya gelen Otizm Konfederasyonun kurucuları olan; Anadolu Otizm Federasyonu, Otizm Dernekleri Federasyonu, Otizm Eğitim ve Araştırma Federasyonu, Otizm Federasyonu olmak üzere 4 federasyon ve üye derneklerin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Balıkesir, Batman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa, Çorum, Amasya, Kayseri, Mardin, Bartın, Zonguldak, Samsun gibi illerinden gelen delegelerin katılımıyla, 10 – 11 Şubat tarihinde Ankara’da, Strateji Planlama ve ilk Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmişti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’A OTİZM ANLATILDI

Otizm Konfederasyonu Heyeti 29 Ağustos 2024 Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile otizmlilerin acil ihtiyaçlarına dair yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşen Otizm Konfederasyonu Heyetinde 20. Dönem Milletvekili ve İlci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nedim İlci, Konfederasyon Başkanı Ergin Güngör ile Başkan Yardımcıları Canan Cihan, Özgül Gürel ve Veysel Şahin yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme içeriğinde, Mart 2020’de yayımlanan TBMM ‘Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları’ Araştırma Komisyonu Raporundaki önerilerin kanunlaştırılması ana konu olmak üzere; Bakım hizmetlerindeki sorunlar ve ailelerin tükenmişlikleri, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde orta ve ağır davranış sorunları olan otizmli bireyler için acil çağrı ekibi ve yatılı psikiyatri birimlerinin oluşturulması, Orta-ağır otizmli çocukların sağlık ve bakımı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın birlikte meslek elemanları yetiştirmesi, Mesleki eğitim ve istihdam, Otizm Eylem Planı takibi ve ilgili bakanlıkların çalışmaları, Otizmin yaygınlık oranı, Erken tanı ve özel eğitimin önemi, Destek eğitim ders saatlerinin özellikle erken yaşlarda yoğun ve alan uzmanı eğitimciler tarafından verilmesinin önemi gibi konular gündeme getirildi.

Otizm Konfederasyonu heyeti, görüşmenin sonunda konfederasyon danışma kurulu uzmanları ve sivil toplum temsilcilerinin görüşleriyle oluşturulan, otizmli bireyler için geçici misafir, gündüz bakım, yatılı bakım, evde bakım ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirecek bakım ve rehabilitasyon merkezleri kurulması ile ilgili olarak “Belediye Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı” ve “Otizmli Bireylerin İstihdamının Artırılmasını amaçlayan kanun tasarısını” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a sunarak, bu tasarıların hayata geçirilmesi için destek talep etti.

OTİZM BAKANLIKLAR VE TBMM GÜNDEMİNE YENİDEN GELİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Otizm Konfederasyonunun kendisi ile paylaştıkları bilgi ve belgeler ile tasarıları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile görüşüp olgunlaştıracağını ve süreci bizzat takip edeceğini belirtti.

Mart 2020’de yayımlanan TBMM ‘Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları’ Araştırma Komisyonu raporunun hayata geçirilmesi amacıyla Temmuz 2023’te Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ile başlayan ve Mayıs ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sn. Sevim Sayım Madak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Av. Ahmet Aydın ve Haziran 2024’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile devam eden Otizm Konfederasyonu temsilcilerinin görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile devam etti. Çalışmalar otizmli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülecek.

TBMM'nin açılması ile birlikte sürecin daha kapsamlı gündem konusu olması adına tüm şehirlerde ve platformlarda çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade eden heyet üyeleri; Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere sürece katkı koyan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ettiklerini ifade ettiler.