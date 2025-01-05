Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı'nın cenaze törenine katıldı.RİZE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi'ndeki cenaze töreninde, aynı zamanda komşusu olan Karslı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Muhammet Karslı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.