Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen bir dizi programların ilki olan depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar ve onlara kucak açan akrabaları onuruna Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde program düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici’nin de katıldığı programda Kültür ve Turizm Dairesine bağlı Urfa Ahengi Müzik Topluluğu seslendirdiği bir birinden güzel türkülerle Adıyamanlı depremzedelere unutulmaz bir gün yaşattı.

Başkan Gülpınar, “ Birbirine Komşu İki Şehir Artık İki Kardeş Şehir”

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı M:ehmet Kasım Gülpınar, “Bir birine komşu olan iki şehrin bundan böyle kardeş şehir olduğunun altını çizerek acıları ne kadar çok paylaşırsanız kardeşlik ve dostluk duyguları çok fazla pekişir. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bize düşen ise sizlerin acılarınıza ortak olup yanınızda olmaktır. Bundan sonra da kıyamete kadar dostluğumuz ve kardeşliğimiz devam edecek.” İfadelerine yer verdi.

Başkan Gülpınar’dan Adıyamanlı Sudenaz’a Doğum Günü Sözü

Şanlıurfa için güzel projelerinin olduğunu ifade eden Başkan Gülpınar, “İnşallah bundan sonra biz de en yakın zamanda Adıyaman’a geleceğiz. Sude kardeşimizin 19 Ocak’ta doğum günüymüş. İnşallah kardeşimizin doğum gününü Adıyaman’da kutlayacağız. Biz her zaman yardıma hazırız burada her zaman bir kardeşiniz bir evladınız var. Bizim için Şanlıurfa ile Adıyaman’ın hiçbir farkı yoktur.” Diye konuştu.

Sudenaz Yılmaz ise Şanlıurfa ile Adıyaman’ın artık kardeş şehir olduğunu ve bu kardeşliği giderek pekiştirdiklerini ifade ederek 19 Ocak’ta doğum günüm için Başkanımızı davet ettim Adıyaman’a çok heyecanlıyım Başkanımız davetimi kabul etti. Böyle bir başkanımız olduğu için çok şanslıyım” dedi.

Bilici, “Adıyaman’da Şanlıurfa’ya Karşı Büyük Bir Şükran Var”

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ise Şanlıurfa’dan Adıyaman’a görev için gittiğini ve burada Adıyamanlılar tarafından çok güzel karşılandığını ifade ederek şehirde Şanlıurfa’ya karşı büyük bir teşekkür ve minnet duyguları var. Burada düzenlenen programda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mehmet Kasım Gülpınar sonuna kadar destek verdi. Adıyaman halkı adına Başkanımıza teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Kaynak : PHA