Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, sona eren 2023-2024 eğitim öğretim yılı için bir paylaşımda bulunduANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilgili yaptığı paylaşımda; "Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

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