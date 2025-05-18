Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bu yıl "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği" temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik ettiği bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzeler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Bu yıl 'Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği' temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik ediyorum. 'Müzekart GNS' ile müze girişlerini ücretsiz hâle getirdiğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İGF