“Bandırma artık bastığımız her karış vatan toprağıdır”

Samsun Tütün İskelesi’nde kalabalık bir topluluğa hitap eden Dervişoğlu, 19 Mayıs 1919’un sadece bir anma günü değil, bir mücadele çağrısı olduğunu vurguladı:

“Bugün kendi 19 Mayısımızı inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bandırma artık bastığımız her karış vatan toprağıdır. Vatan için attığımız her adımsa Mustafa Kemal’in Samsun’a attığı o adım olarak tarihe geçecektir.”

“Yeni bir Türk mucizesi doğmalıdır”

Konuşmasında gençliğe seslenen Dervişoğlu, karamsarlığın umutla, kederin cesaretle yenileceğini ifade ederek, “Mucize bizleriz, hepimiziz. Yeni bir Türk mucizesi doğmalıdır, doğacaktır. Belki yarın, belki yarından da yakın” dedi.

“Devlet Bahçeli’nin Türk milliyetçiliğini temsil etme hakkı yoktur”

PKK’nın silah bırakma süreci üzerinden yürütülen tartışmalara değinen Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli’yi sert ifadelerle eleştirdi:

“Bu ülkede Türk milliyetçiliği adına konuşacak tek kişi Devlet Bahçeli değildir. Devlet Bahçeli'nin Türk milliyetçiliğini temsil etme hakkı ve salahiyeti yoktur. Türk milliyetçiliği, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesidir. 25 yıldır cezaevinde yatan bir caninin yol göstermesiyle milliyetçiliğin araçsallaştırılmasına izin vermeyeceğiz.”

“Terörsüz Türkiye denilerek teröristler meşrulaştırılamaz”

Dervişoğlu, PKK’nın fesih süreci ve terörsüz Türkiye söylemine de mesafeli bir duruş sergileyerek, şunları kaydetti:

“Biz terörsüz Türkiye’ye karşı değiliz. Biz, terörsüz Türkiye denilerek teröristlerin meşrulaştırılmasına karşıyız. Devleti yönetenler neyi yönettiklerinin farkındalar mı? Mesele Sevr’in yeniden hayata geçirilmesidir. Bu süreç ABD ve İsrail destekli bir projedir.”

“Lozan, Türkiye’nin tapu senedidir”

Konuşmasında Lozan Anlaşması’nı hedef alan söylemleri de eleştiren Dervişoğlu, “Lozan, Türkiye’nin tapu senedidir. Lozan’ı tartışmaya açanların hedefi, Türkiye’yi işgalci ve soykırımcı göstermek, uluslararası alanda ülkemizi sıkıntıya sokmaktır” dedi.

“PKK bildirisi sonrası kutlayan Bahçeli’ye utanacak hali varsa utansın”

MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan Dervişoğlu, “PKK bildirisi sonrası kutlayan Sayın Bahçeli’ye yeter de artar bile ama utanacak hali varsa utansın” dedi.

“İYİ Parti bitmedi, büyüyerek yola devam ediyor”

Konuşmasının sonunda partisine yönelik eleştirilere yanıt veren Dervişoğlu, İYİ Parti’nin siyasi varlığını güçlenerek sürdüreceğini ifade etti:

“Tabelamız hâlâ dalga dalga bayraklarla birlikte dalgalanıyor. Türkiye’nin siyasi geleceğine dair umutları diri tutuyoruz. Siz nasıl benim başımı eğdirmediyseniz, ben de sizin başınızı eğdirmeyeceğim.”

Kaynak : PHA