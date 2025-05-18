Bahçeli, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe yöneldiğini belirterek, “27 Şubat İmralı çağrısıyla kabuğunu kıran, 10 Mart’ta PYD/YPG’nin silahları teslim süreci ve 12 Mayıs’ta PKK’nın fesih ve silah bırakma kararları Türkiye ve bölge için hayırlı adımlardır” dedi.

“Millet Çınarında Buluşan Kardeşlik Bozulamaz”

Bahçeli açıklamasında, “Hiçbir emperyalist komplo, hiçbir yabancı senaryo, hiçbir dedikodu aramıza giremeyecek, millet çınarında buluşan ebedi kardeşliği heba ve israf edemeyecektir. Bin yıldır biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türk milletiyiz” vurgusunu yaptı.

“PKK’nın Fesih Kararı Sabır Gerektiren Yeni Bir Aşamadır”

Bahçeli, PKK'nın 12 Mayıs'ta ilan ettiği fesih kararını “nazik, kırılgan ve sabır gerektiren yeni bir aşama” olarak tanımlarken, bu süreçte provokasyonlara ve kara propagandaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

“Türkiye, muktedir idare ve iradesiyle terörsüz geleceğin kalın perdesini aralamıştır” diyen Bahçeli, toplumsal sağduyunun korunmasını ve herkesin sorumlu bir dil kullanmasını tavsiye etti.

“Terörle Mücadelede Müzakere Yoktur”

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin “terörizmle müzakere veya mütareke” içinde olmadığını açıkça ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekçi, gelişmiş ve kapsamlı barış gönüller arasında yapılandır. Barış tek kanatlı kuş değildir. Uçuşun sağlanması, milletimizin özverisi ve duasıyla mümkündür.”

“TBMM’de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kurulmalı”

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin kalıcı bir başarıya ulaşması için TBMM çatısı altında geniş katılımlı ve şeffaf bir komisyon kurulmasını önerdi. “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi” başlığıyla kurulması teklif edilen bu komisyonun 100 üyeden oluşmasını ve Meclis Başkanı'nın başkanlık etmesini öneren Bahçeli, tüm partilerin komisyona en az bir üye ile katılması gerektiğini ifade etti.

“19 Mayıs: Türk Devlet Aklının Ayağa Kalkışı”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışını “Türk devlet şuurunun fiile dönüşü” olarak değerlendiren Bahçeli, bu tarihi adımın, 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olduğunu ifade etti:

“19 Mayıs atılımı, ölü toprağını üzerinden atmış bir milletin ayağa kalkışıdır. 29 Ekim 1923’ün kuluçkasıdır.”

Bahçeli, Samsun’a çıkan iradenin bugün de meydanda olduğunu belirterek, “Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki kanda gizlidir” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti, Terörü Gündeminden Söküp Atacaktır”

Bahçeli, konuşmasının sonunda Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte yükselen gücüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye’miz, yalnızca kendi imkanlarıyla terörsüz yeni yüzyılı inşa etmektedir. Uluslararası sistemin değiştiği bu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti devletini takatten düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.”

Bahçeli, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

Kaynak : PHA