Üç Gün Süren Kamp Etkinliğinde 96 Çadır Kuruldu, 300’e Yakın Kişi Katıldı

“Gençlik ve Doğa Kampı” adıyla gerçekleştirilen etkinlikte 96 çadırda yaklaşık 300 kişi konakladı. Kamp; doğa yürüyüşleri, açık hava sohbetleri, müzikli buluşmalar ve sosyal dayanışma temalı aktivitelerle dolu dolu geçti. Organizasyona Besni Kaymakamı Çağlar Partal da yer tahsisi ve destekleriyle katkı sundu.

02 Kamp Kulübü: “Bu Yıl İkinci Kez Sugözü’ndeyiz”

Etkinliği organize eden 02 Kamp Kulübü yöneticisi Özlem Hanım, kampın bu yılki ikinci organizasyonu olduğunu belirtti. Bölgenin hem coğrafi özellikleri hem de sosyal uyumu açısından son derece uygun olduğunu vurgulayan Özlem Hanım, şunları söyledi:

“Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Besni kampımızda Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Siverek’ten gelen misafirlerimizi ağırladık. Aile kampı konseptiyle, 150-200 arası çadır kuruldu. Huzurlu, doğayla baş başa, güvenli bir ortamdayız. Kaymakamımız Sayın Çağlar Partal’ın bize sunduğu destek için ayrıca teşekkür ederiz. Umarım bu video ve haber sayesinde kamp dünyasına ilgi duyan diğer arkadaşlarımızı da gelecek yıl burada birlikte ağırlayabiliriz.”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken: “Sugözü Kamp Turizminin Parlayan Noktası”

Etkinliğe katılan Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Sugözü Mesire Alanı’nın yalnızca Besni için değil tüm Adıyaman için turizm potansiyeli taşıdığını söyledi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sugözü Mesire Alanı, geleneksel olarak Besni halkının piknik noktasıydı. Ancak son üç yıldır başta Malatya, Urfa, Diyarbakır gibi çevre illerden gelen kampçılarla artık bir kamp merkezi olmaya başladı. Buraya gelen tüm kampçılara hoş geldiniz diyoruz. Kaymakamlığımız bu bölgeye ciddi altyapı yatırımları yaptı. Biz de Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak sürecin destekçisi olacağız. Sugözü’nün turizmdeki yerinin kalıcı hale gelmesini istiyoruz.”

Malatya Kamp Kulübü’nden Eleştirel Katılım: “Doğa Harika, Ama Altyapı Eksik”

Etkinliğe katılan Malatya Kamp Kulübü temsilcisi, Sugözü’nün doğa bakımından büyüleyici bir alan olduğunu ancak bazı temel ihtiyaçların eksikliğinin hissedildiğini dile getirdi:

“Çok güzel bir alan. Doğayla uyumlu, sessiz, dingin. Ancak birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum: Tuvaletlerin hijyen seviyesi yeterli değil. İletişim altyapısı da eksik; telefon çekmiyor. Ayrıca elektrik yok. Bu küçük eksiklikler giderilirse Sugözü, Türkiye çapında çok daha fazla kampçıyı çekecek potansiyele sahip.”

Perre Offroad Kulübü: “Her Yıl Katlanarak Büyüyoruz”

Adıyaman merkezli Perre Offroad Kulübü adına konuşan Emrah Parlar, hem organizasyona hem doğaya övgüde bulundu:

“Geçtiğimiz yıl yine bu bölgede kamp yapmıştık. Bu yıl daha büyük bir katılımla tekrar buradayız. Malatya, Urfa, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep gibi pek çok ilden kampçı arkadaşlarımız katıldı. Sugözü’ne katkı sunan Kaymakamımız Sayın Çağlar Partal’a teşekkür ediyorum. Offroad olarak doğaya saygı duyarak farklı rotalarda düzenli etkinlikler yapıyoruz. Her kampçı dostumuzu bu ruhu paylaşmak üzere aramıza bekliyoruz.”

AFOT Başkanı Musa Gürbüz: “Her İlçeye Kamp, Her Kamp Tanıtıma Dönüşüyor”

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu (AFOT) Başkanı Musa Gürbüz, etkinliğe ekip olarak katıldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün burada çok sayıda doğa kulübüyle birlikteyiz. Sanırım 100’ün üzerinde çadır kuruldu. Yaklaşık 300 kişilik bir kalabalık. Bu bizim için yalnızca bir kamp değil, aynı zamanda bir kültürel tanıtım aracı. Sugözü’nde çok güzel kareler yakaladık. Yakında Gölbaşı, Samsat, Gerger gibi ilçelerde benzer kamplar planlıyoruz. Böylece hem Adıyaman’ın doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtıyor hem de sosyal bağlarımızı güçlendiriyoruz.”

Doğayla Dost, Geleceğe Umut: Sugözü Kampı Geleneğe Dönüşüyor

Kamp organizatörleri, etkinliğin sadece eğlencelik bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda çevre bilinci ve dayanışma ruhunu aşılamak amacıyla planlandığını vurguladı. Sugözü’nün doğasını koruyarak sürdürülebilir turizme katkı sağlaması hedefleniyor. Etkinliğin, her yıl daha geniş katılımla tekrar edilerek geleneksel hale getirilmesi ve diğer ilçelere yayılması yönünde de hazırlıklar yapıldığı bildirildi.

Sugözü Mesire Alanı’nda düzenlenen “Gençlik ve Doğa Kampı”, sadece çadırların değil, dostlukların, kültürel bağların ve Adıyaman’ın turizm potansiyelinin de kurulduğu bir buluşma noktası oldu.

Kaynak : PHA