Vali Varol, mesajında 19 Mayıs 1919’un bağımsız Türkiye’nin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adım olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı direniş ruhunun, milletin varlığını güçlendirdiğini, umutları canlandırdığını ve yolunu aydınlattığını ifade etti.

"Gençler, Cumhuriyetimizin Emanetçileridir"

Gençlere seslenen Vali Varol, Atatürk’ün bu özel günü gençliğe armağan etmesinin, onlara duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Vali Varol, gençlerin, ecdadın büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyet’in ve devletin en önemli emanetçileri olduğunu vurgulayarak, “Yarının büyük ve güçlü Türkiye’si sizlerin omuzlarında yükselecektir” dedi.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Varol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak, tüm gençlerin ve Adıyamanlıların bayramını kutladı.

Kaynak : PHA