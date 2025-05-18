Vali Varol, yeni evlerine taşınan Abdurrahman Öztürk ve ailesini ziyaret ederek sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

“Devletin Güçlü Desteğiyle Süregelen Çalışmalar”

Ziyaret sırasında Öztürk ailesiyle çay eşliğinde sohbet eden Vali Varol, devletin, Adıyaman merkez, ilçeler ve köylerde hak sahibi vatandaşların tamamını kalıcı konutlarına kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti

“Anahtar Teslimleri Devam Ediyor”

Vali Varol, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların güvenli konutlarına yerleşmeleri için sürecin titizlikle sürdüğünü vurgulayarak, “Devletimizin güçlü desteğiyle geleceğe umutla ilerliyoruz. Hak sahibi vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Son olarak Vali Varol, Adıyaman genelinde kalıcı konut projeleri kapsamında anahtar teslimleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmeye devam edildiğini belirtti.

Kaynak : PHA