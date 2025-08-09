Toplantının başında, DEİK’in kuruluşundan bugüne kadar Türk iş dünyasına sağladığı katkılara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı anarak, “Onca engele rağmen Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açmış, devrinin ötesinde hizmetler yapmış bir devlet adamıydı. Özal’ın yadigârı olan DEİK bugün devasa bir çınara dönüşmüş durumda” dedi.



‘Türkiye’nin üretim gücüne güç kattık’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar olarak iş dünyasından gelen talepleri yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bize ilettiğiniz her konu ile bire bir ilgilendik. Elimizi taşın altına koyduk ve hamdolsun sizlerle birlikte Türkiye’nin üretim gücüne güç kattık. Dünyanın neresinde olursa olsun iş insanlarımızın ve yatırımcılarımızın arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu hissettirdik. Süren çatışmaların getirdiği tedirginliklerin farkındayız. Jeopolitik riskleri çok net okuyoruz. İş dünyamız fırtınalı denizde yol almaya çalışıyor. İhracatçılarımız başta olmak üzere şirketlerimiz yeni pazarlar kurarak bu sancılı süreci yönetiyor.”



‘Hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik’

Dış politikada izlenen stratejilere de değinen Erdoğan, Türkiye’nin kendi merkezinden bakarak kararlar aldığını vurguladı:

“Ne zulme sessiz kalıyor, ne de macera peşinde koşuyoruz. Ne pısırık davranıyor, ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz. Yüzünü ülkemize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu ne ise onu hayata geçiriyoruz. Suriye’de on yıl boyunca bunu yaptık. Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren aynı tutumu sergiledik. Libya’dan Karabağ’a, nerede bize ihtiyaç varsa orada olduk. Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikâyet eden ezik siyasetçiler gibi değil; hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Rakiplerimiz bile Türkiye’den övgüyle bahsediyor. Türkiye bugün barış masalarının aranan aktörüdür.”



‘Milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı’

Ekonomide son dönemde elde edilen başarılara dikkat çeken Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. Dış ticarette rekora imza attık. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış, 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır” dedi.



Erdoğan, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin hedeflerine sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, “Bugün Türkiye kendisine inanıyor, güveniyor ve kararlılıkla yoluna devam ediyor” ifadesini kullandı.



Terörle mücadelede ‘yeni evre’

Konuşmasının önemli bir bölümünü terörle mücadeleye ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de kurulan yeni komisyonla “terörsüz Türkiye” hedefinde tarihi bir adım atıldığını söyledi:

“Bu hafta yeni bir evreye geçildi. TBMM’de kurulan komisyonla Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha aştı. Demokratik zeminde meseleleri çözme konusunda önemli bir adım atıldı. Komisyonun çalışmalarına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İlk toplantıdaki yapıcı mesajlar, bu sürecin geleceği açısından umut verici.”



Cumhurbaşkanı, bölgede yeni oyunlar oynandığını ancak Türkiye’nin bu oyunları bozacak adımları atabileceğini vurguladı:

“Bu ateş çemberinden ancak stratejik yaklaşımla, birbirimize güvenerek ve güçlü irade ortaya koyarak çıkabiliriz. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına bunun için koyuyoruz.”



‘Siyaset kurumu sürece olumlu yaklaşıyor’

Terörün yıllarca sivil siyaseti esir aldığını belirten Erdoğan, artık yeni bir döneme girildiğini söyledi:

“Demokrasimiz kan kaybederken vesayet odakları kazandı. Biz artık bu ülke, bu millet kaybetmesin diyoruz. Şimdi kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi bir sürecin içindeyiz. Sabotajlara ve tahriklere karşı tedbiri elden bırakmadan, dikkatle, hüsnüniyetle aynı çalışmaları yürütüyoruz. Siyaset kurumu bazı çatlak seslere rağmen sürece olumlu yaklaşıyor. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Sadece ekonomisiyle değil, kardeşliğiyle ve demokrasisiyle de güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Herkesten bu hayırlı adıma destek vermelerini rica ediyorum.”

Kaynak : PHA