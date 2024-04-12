Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında oluşturulacak Kalkınma Yolu Projesi kapsamında çalışmalarının büyük bir süratle devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu ile ilgili yaşanan gelişmeleri ve kat edilen mesafeleri değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu yaklaşık olarak son 1 yıllık süreçte Kalkınma Yolu konusunda önemli adımlar atıldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan ayı içerisinde gerçekleştireceği Irak ziyaretinde bu proje ile ilgili olarak önemli kararların alınabileceğini söyledi.

Yakın süreçte yaşana gelişmelerle ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, 18 Ağustos 2023 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRASAŞ A.Ş. ve TCDD Teknik A.Ş. yetkilileri ile Irak Cumhuriyeti Demiryolları heyeti arasında teknik toplantı yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, “Toplantıda Irak tarafı, inşa edecekleri demiryolunun Avrupa standartlarında ve standart hat olacağını, yolcu hizmetleri için 300 km hızın planlandığını, karma işletmecilik yapılacağını ve demiryolunu işletmeye almak için 2028 yılını hedeflediklerini belirtti” dedi.

Bakan Uraloğlu, ardından Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek için Irak'a ziyaret ettiğini ifade ederek, “Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'nin Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Ulaştırma Bakanlarıyla kurduğu Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizmanın Türkiye ve Irak arasında kurulması için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Konseyde Türkiye ve Irak ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın da yer almasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, bu görüşmenin ardından 1 Ekim 2023 tarihinde Genel Müdürler düzeyindeki Bakanlık heyeti ile Irak Cumhuriyeti Demiryolları yetkilileri bir araya gelerek Türkiye ve Irak arasında Kalkınma Yolu Projesine yönelik imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı metnine dair iki tarafın önerileri üzerinde görüşüldüğünü ve BAE ile Katar'ın da katılım sağlayacağı bir toplantı gerçekleştirilerek bir araya gelinmesinin faydalı olacağı üzerinde mutabık kalındığının altını çizdi. Bakan Uraloğlu ayrıca projenin müşavir firmasının yetkilileri ile de görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.

11 Ekim 2023 tarihinde de Türkiye, Irak, BAE ve Katar'ın demiryolu idarelerinin Genel Müdürler düzeyindeki temsilcileri Ankara'da bir araya gelindiğini anlatan Bakan Uraloğlu, “Gerçekleştirilen toplantıda, Kalkınma Yolu Projesine yönelik Bakanlar Konseyi mekanizmasının kurulmasına vesile olacak Dörtlü Bakanlar Anlaşması metnine temel teşkil edecek hususları müzakere ettik. Görüşmede bir taşlan metin hazırladık ve bu metni diğer 3 ülke ile paylaşılmak üzere Dışişleri Bakanlığımıza ilettik” diye konuştu.

Sınır Geçiş Noktası -Ovaköy-Fişhabur İçin Mutabakat

12 Ekim 2023 tarihinde ise Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye-Irak doğrudan demiryolu ve karayolu bağlantı noktasının belirlenmesi amacıyla iki ülkenin TCDD ve KGM temsilcileri katılımıyla bir araya gelerek bir saha gezisi gerçekleştirildiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, 17-18 Ocak 2024 tarihinde de, Bakanlığımız heyeti, Irak Cumhuriyeti Demiryolları temsilcileri ve projenin müşavir firması PEG’in mühendisleri Kalkınma Yolu Projesinin teknik detaylarını görüşmek amacıyla Ankara’da teknik toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti. Uraloğlu, Ovaköy-Fişhabur'daki karayolu ve demiryolu sınır geçiş noktasının yeri konusunda mutabık kalınan karar doğrultusunda, heyetler sınır geçişi noktasının kesin konumu konusunda toplantı gerçekleştirdi ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda tutanak imzalandığını da vurguladı.

Teknik Toplantılar Devam Ediyor

11-14 Şubat 2024 tarihinde de daha önce alınan karar doğrultusunda Basra’da teknik bir toplantı düzenlenerek heyetlerin Fav limanına teknik bir ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu son olarak da 26-27 Mart 2024 tarihlerinde, iki ülke arasında 2023 Mart ayında kabul edilen Ankara Bildirisi'nde bahsi geçen Ulaştırma, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarının temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da Genel Müdür düzeyinde teknik bir toplantı düzenlendiğini aktardı.

“İki Ülke Arasında Karşılıklı Temaslar Sürmektedir”

Bakan Uraloğlu, söz konusu toplantının çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "Oldukça verimli sonuçlanan görüşmeler neticesinde, Türkiye ve Irak’ın, Kalkınma Yolu Projesinde en kısa sürede azami ilerleme kaydedilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Toplantıda Türkiye’nin ulaştırma altyapılarının inşası ve işletilmesi hususlarında bilgi ve tecrübesinin paylaşılması amacıyla düzenlenebilecek eğitimlerin de değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

“İhtiyaca Özel Çalışma Grupları Kurulacak”

Yapılan görüşmede Türkiye ve Irak’ın, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yakın işbirliği ve temsilde sürekliliği sağlamak adına karşılıklı olarak Bağdat ve Ankara’da açacakları ofislere ilişkin detaylar ele alındığını belirten Uraloğlu, tüm bu işbirliklerini hızlandırmak ve derinleştirmek adına demiryolu, karayolu, denizcilik gibi farklı ulaştırma modları ile gümrük ve ticaret konularında da ihtiyaca özel çalışma grupları kurulması kararının alındığının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, görüşmeler neticesinde kalkınma yolu ile ilgili çalışmalara hız vermek için mutabık kalınan hususları imza altına aldıklarını ifade etti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak’ı Ziyaret Edecek

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan ayı içerisinde Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını da dile getirerek, “Bu ziyaret sırasında, Kalkınma Yolu projesinde iş birliğimizi pekiştirecek hususlar ele alınacak. Bu ziyaret Kalkınma Yolu’nun yol haritasının çizilmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.