Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreci, "Devlet İnisiyatifi"ne dayalı bir paradigma değişimi olarak tanımladı. Uçum, bu sürecin öne çıkan yönlerini şu şekilde sıraladı:

Terörle Mücadeleden Terörsüz Türkiye’ye Geçiş: Uçum, Türkiye'nin terörü her alanda sonlandırmayı hedeflediğini ve bu hedef doğrultusunda terörün eylemlerine, diline ve örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergileneceğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefine direnen unsurların tasfiye edileceğini ifade etti.

Bölgesel İşbirliği ve Güç Birliği: Türkiye'nin, sadece kendi sınırları içinde değil, bölgedeki diğer devletlerle de teröre karşı ortak irade oluşturmayı hedeflediğini belirten Uçum, Türkler, Kürtler ve Araplar arasında bu yüzyılın birleştirici gücünün Türkiye olacağını söyledi.

Ülke Gücünün Bölge Gücüne Dönüşümü: Uçum, Türkiye'nin ülke gücünün bölgesel bir güce dönüşeceğini ve Türkiye’nin öncülüğünde bölgesel birliklerin kurulması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel Hukuk ve Bağımsızlık: Türkiye, bölgedeki ülkelerle birlikte bir bölge hukuku inşası başlatmayı hedefliyor. Bu hukuk, ülkelerin bağımsızlıklarını ve özgünlüklerini göz ardı etmeden, ortak bir mutabakatla oluşturulacak.

Yeni Sürecin Uygulamaya Geçişi

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin liderliğinde 1 Ekim 2024’te başlatılan sürecin, TBMM’nin yeni yasama yılı açılış konuşması ve Bahçeli’nin hamlesiyle hız kazandığını ifade etti. Son dört ay içinde, yeni paradigma uygulamalarının güçlendiğini belirten Uçum, devletin kapsamlı pratiklerinin giderek daha etkili hale geldiğini söyledi.

Büyük Bir Dönüşümün Kapılarını Aralıyor

Yeni paradigmanın, Türkiye’nin ve bölgenin geleceğinde büyük bir dönüşüm yaratacağını belirten Uçum, bu dönüşümün Türkiye'nin küresel emperyalizme karşı liderlik yapması anlamına geldiğini söyledi. Bu dönüşümün, halkların huzuru, ekonomik refahı ve sosyal barışı için büyük fırsatlar sunacağını ifade etti. Uçum, Türkiye’nin liderliğinde bir bölgesel güç birliği ile bu yüzyılda dünyanın gidişatında belirleyici bir rol oynanabileceğini vurguladı.

Geleceğe Yönelik Umut Verici Perspektif

Mehmet Uçum, açıklamalarını, bu dönüşümün Türkiye’nin bölge halklarıyla birlikte huzur içinde, özgürlük ve barış içinde bir arada yaşaması için büyük imkanlar üreteceği öngörüsüyle sonlandırdı.

Kaynak : PHA