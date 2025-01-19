Uzun Süreli Aranan İsimler

Bakanlık açıklamasında, Ercan Yılmaz’ın 15 yıldır ulusal seviyede 43 yakalama emriyle ve 14 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtildi. Yılmaz’ın, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu ifade edildi. İbrahim Kaymak ise 6 yıldır ulusal seviyede 10 yakalama emriyle ve 1 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaktaydı.

Her iki ismin de Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Ermenistan’da tutuklanarak Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

Bakanlık Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu kahraman Türk polisimiz tarafından Türkiye’ye getirildi. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz.”

Bakanlık, iade sürecine katkı sağlayan Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Tigran Dadunts’a da teşekkür ederek, organize suç örgütleriyle mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Operasyonun Detayları

Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak’ın, Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde, Türk adaletine hesap vermek üzere Türkiye’ye getirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası alanda da titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Şehir Eşkıyalarına Karşı Kararlılık Mesajı

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu mesajı verdi:

“Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA