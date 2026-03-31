Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü bünyesinde yetişen genç sporcular, İspanya’da düzenlenen uluslararası eskrim turnuvasında önemli bir başarıya imza attı. 80 yılı aşkın geçmişe sahip olan Çolakoğlu Metalurji’nin spora ve gençlere yönelik destekleri, uluslararası organizasyonlarda elde edilen derecelerle karşılık bulmaya devam ediyor. İspanya’nın Ciudad Real kentinde gerçekleştirilen Uluslararası U14 Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası’nda mücadele eden sporcular, Türkiye’yi temsil ederek dikkat çeken performanslar sergiledi. Genç yaşlarına rağmen güçlü rakiplerle karşılaşan sporcular, ortaya koydukları mücadele ile hem kulüplerini hem de Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Turnuva boyunca gösterilen performans, altyapıdan yetişen sporcuların uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Uluslararası Turnuvada Türkiye’yi Temsil Ettiler

28-29 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen turnuvada Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü sporcuları Fatıma Eslem Ergül, Zeynep Özkırım ve Buğlemşah Özdemir piste çıktı. Genç sporcular, farklı ülkelerden katılan rakiplere karşı mücadele etti.

İki Sporcu İlk 8’e Girdi

Turnuvada mücadele eden sporculardan Fatıma Eslem Ergül ve Buğlemşah Özdemir, gösterdikleri performansla ilk 8’e girerek madalya alma başarısı elde etti. Bu sonuç, kulüp adına önemli bir uluslararası başarı olarak kayıtlara geçti.

Genç Sporcular Gelecek İçin Umut Verdi

Turnuvada mücadele eden tüm sporcuların ortaya koyduğu performans, eskrim branşında yetişen genç yeteneklerin gelişimini gözler önüne serdi. Sporcuların disiplinli çalışmaları ve kararlı duruşları dikkat çekti.

Kulüpten Destek Mesajı

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, genç sporcuların gelişimine katkı sunmaya devam ederken, eskrim sporunun yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp yönetimi, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.