Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlemiş olduğu hac organizasyonunda, kurada ismi çıkan hacı adaylarına eğitim semineri verildi.

Çermik İlçe Müftülüğü tarafından, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik hac eğitim semineri düzenlendi. Fatih Camisinde gerçekleştirilen seminerin açılışında İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, haccın önemine dair hitapta bulundu. Hac ibadetinin uygulamalı olarak anlatıldığı seminerde görev alan personele ve katılan hacı adaylarımıza teşekkür eden Kızılarslan, hacı adaylarımızın haclarının hayırlı olması temennisinde bulundu.