Şırnak merkeze bağlı Koçbeyi köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel afeti, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Afetin ardından ekipler hızla harekete geçerken, hasar tespit çalışmaları da tamamlandı.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, selden etkilenen tarım arazileri, hayvancılık işletmeleri ve kırsal altyapıda oluşan zararları yerinde inceleyerek detaylı raporlama yaptı. Özellikle ekili alanlarda oluşan tahribatın yanı sıra bazı hayvan ve hayvan ahırlarının da ciddi zararların meydana geldiği öğrenildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de beraberindeki teknik ekiplerle birlikte Koçbeyi köyüne giderek afetin izlerini yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Sezgin, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı. Sezgin, 'Sel afetinden etkilenen üreticilerimizin zararlarının tespiti için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalıştı. Amacımız, çiftçilerimizin en kısa sürede yeniden üretime dönmesini sağlamak. Gerekli desteklerin sağlanması için süreci yakından takip ediyoruz'' dedi.