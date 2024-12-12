Coğrafya Kader Değildir.

En sonda söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum. Ortadoğu'da müslümanlar din, mezhep için birbirini keserken Batı'da Hristiyanlar mutlu ve huzurlu bir Noel'e hazırlanıyor.

"Coğrafya Kaderdir" deyip avutmayalım kendimizi. Zira coğrafya kader değildir, "Her ne arar isen kendinde ara" demişti Hacı Bektaş Veli.

Milli Görüş Lideri Merhum Necmettin Erbakan "Bir gün mesele Suriye olursa bilin ki hedef Türkiye'dir"

İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran, askerden arındırılmış hat boyunca yol yapım çalışması yürütüyor. İsrail Suriye donanmasını vuruyor. Hava saldırısı gerçekleştiriyor. İsrail, Esad düştükten sonra Golan ve Hermon dağ silsilesini işgal ederek Şam'a tepeden bakma konumuna erişiyor. Artık Suriye'de yeni bir rejim kurulsa bile İsrail boğazından sıkıyor olacak. Canı istediğinde nefessiz bırakabilecek.

Küresel güçlerin "böl-parçala-yönet" stratejisiyle Ortadoğu'da büyük israil devleti kurma çabalarında önemli ve kritik bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. Afganistan, Irak ve Libya'dan sonra aralarına karbon kağıdı koymuş gibi aynı yöntem Suriye'ye de uygulanıyor.. Suriye parçalanıp, israil ile sınır komşusu olduktan sonra, israil iran’a savaş ilan edince, Türkiye kimden taraf olacak?

Ortadoğu'da, Son yıllarda özellikle körüklenmeye çalışılan Şii-Sünni ayrımı, sadece siyonizmin işine yarar.

Biz Suriye meselesini tartışırken israil mazlumları bombalamaya devam ediyor. Filistin'de yaptığı zulümler katliamlara her gün yenisini ekliyor. Büyük İsrail Devleti projesi Suriye'deki belirsizlikle birlikte güç kazanıyor.

Suriye düştü, İsrail için yumuşak lokma haline geldi mi? Geldi. Artık dünya tamamen israil için dönüyor. Suriye iç savaşının İsrail'e kusursuz hediyesi...