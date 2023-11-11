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Ayrıca zekâ gelişimi içinde bu yaş aralığı yine çok önemlidir. Çocuklar oyunlar oynayarak kendilerini geliştirebilirler hem de eğlenceli vakit geçirebilirler. Sizlerde zeka testi oyunları oynayarak zekâ seviyenizi belirleyebilir veya geliştirebilirsiniz.

İnternetten oyun oynamanın ise avantajları olabileceği gibi dezavantajları da olabilir. Yazımızın devamında internetten çocuğunuza oyun oynatırken dikkat etmeniz gereken hususlara değineceğiz. Bu hususlara dikkat etmeniz çocuklarınızın geleceği açısından oldukça önemlidir.

İnternetten Oyun Oynarken Dikkat Edilecek Hususlar

İnternet kocaman bir denizdir. Bu araç hayatımıza girdiği andan itibaren çok önemli sonuçlara yol açmıştır. Örneğin insanlar artık ekmeklerini internetten çıkarabiliyor veya internet üzerinden oynanan oyunlarla vakit geçirip eğlenebiliyorlar. Peki internetten oyun oynarken veya çocuklarınıza oynatırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

· İnternet oyunları eğitici veya öğretici olabileceği gibi aynı zamanda bağımlılık da yapabilir. Bu durumdan kaçınmak için öğretici oyunları seçmek şarttır.

· İnternet çocuk oyunları çocuklarınızın çok uzun süreler vakit geçirdiğinde onun sosyal hayatına olumsuz sonuçlar doğurabilir. Örneğin uzun süreli bilgisayar oynanması durumunda çocuklar sosyal yeteneklerini kaybedebilir.

· Doğru ve öğretici oyunlar seçildiğinde ise çocuklarınız hem boş vakitlerini eğlenceli bir şekilde geçirebilir hem de yeni bilgiler edinebilir. Çocuklarınızın gelişimi için zekâ oyunlarını https://www.coconutgame.com/tr/oyunlar/bulmaca web sitesi üzerinden bulabilirsiniz