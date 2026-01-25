Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın akran cinayetlerine kurban gitmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, suç örgütlerinin çocukları hedef almasının artması hükümeti kapsamlı bir çalışma başlatmaya yöneltti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlar ve AK Parti, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik iki ayaklı bir hazırlık sürecine girdi.

Çalışmanın ilk ayağında, suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezaların artırılması planlanıyor. Bu kapsamda yargı paketlerinde yer alan bazı maddelerin revize edilmesi gündemde. İkinci ayakta ise rehabilitasyon süreci ile ebeveynlere yönelik önleyici ve destekleyici adımlar yer alacak. Bu aşamada Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun hazırlayacağı raporun yol gösterici olması bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelerde, suça sürüklenen çocukların büyük bölümünün boşanmış ailelerin çocukları olduğu ya da anne veya babasının cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

AK Parti kurmayları, evlenme ve boşanma oranlarının neredeyse eşitlendiğine dikkat çekerek, 'Bu gerçek bir sorun. Toplumsal bir çürüme var. Aileler dağılınca çocuklar bu durumda sahipsiz kalıyor. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın tek başına yeterli değil' dedi.

Kurmaylar, suçla mücadelede yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmayacağını vurgulayarak, 'Bir suçla ilgili rehabilitasyon ve ıslah süreci başarılı olmazsa suçun önüne geçemiyorsunuz. Öncelikle ailelere yönelik bir süreç yürütülmeli' ifadelerine yer verdi.

ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE