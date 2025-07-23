'Kahta’da çocuklarımız park yüzü göremiyor'



Açıklamasında, Kahta’daki birçok mahallede parkların yerli çocuklar tarafından artık kullanılamadığını ifade eden Arutay, “Çocuklarımız artık parklara gidemiyor, oyun oynayamıyor! Çünkü parklarımız Suriyeli ve diğer mülteci grupların çocukları tarafından tamamen işgal edilmiş durumda” dedi.



'Kendi topraklarında ikinci sınıf muamelesi görüyorlar'



Arutay, Türk çocuklarının kendi mahallesinde dahi oyun alanı bulamamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu halk bu parkları kendi vergileriyle yaptı. Bu milletin çocukları bu topraklarda doğdu, büyüdü. Ama bugün, kendi mahallesinde oyun oynayacak bir alan bile bulamıyor!” ifadelerini kullandı.



'Yetkililere açık çağrı: Görevinizi yapın!'



Yetkililere seslenen Arutay, kamu alanlarının denetim altına alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:



“Bu sorumsuzluğa artık göz yummayın!

Kamu alanlarının kullanımını derhal denetleyin!

Her mahallede düzen ve adalet sağlayın!

Bu halkın evlatlarına, bu ülkenin çocuklarına sahip çıkın!”



'Adalet istiyoruz, ayrımcılık yapmıyoruz'



Sözlerinin nefret söylemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Arutay, “Bu bir ayrımcılık değil, adalet çağrısıdır! Bu bir nefret değil, evlatlarımızın hakkını savunmaktır!” dedi.



Açıklamasının sonunda ise şu ifadeleri kullandı:



“Bu milletin çocuklarının hakkını korumak sizin asli görevinizdir.

Eğer siz bu görevi yerine getirmiyorsanız, biz getireceğiz.

Hiç kimse bu halkın çocuklarını kendi vatanında öksüz, sahipsiz, değersiz hissedemez!

Yeter artık! Parklarımızı çocuklarımıza geri verin!”

Kaynak : PHA