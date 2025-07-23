Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Adıyaman Belediyesi’nde yapılan değerlendirme toplantısında, gençlere yönelik teknoloji odaklı eğitim programları, mentorluk destekleri ve dijital girişimcilik faaliyetleri ele alındı.

Adıyaman Belediyesi, yerel yönetimlerin bu alandaki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen projede; genç istihdamının desteklenmesi, dijital dönüşüm sürecine gençlerin aktif katılımının sağlanması ve yerel kapasitenin artırılması amacıyla yapılacak iş birlikleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediye, proje kapsamında önümüzdeki süreçte gençlere yönelik dijital beceri eğitimleri, atölye çalışmaları ve farkındalık kampanyaları düzenlemeye hazırlanıyor. Hayata geçirilecek uygulamalarla, Adıyamanlı gençlerin teknolojiye erişimi kolaylaşacak; nitelikli eğitimlerle dijital alanda yetkin bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

Kaynak : PHA